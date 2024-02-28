Как решить проблему ранних браков в Азербайджане?

«В целом участились случаи выявления фактов ранних браков. Подобные факты раскрываются в двух случаях: либо судьба девушек небезразлична кому-то постороннему, либо информация передается с целью мести. Такое часто происходит в бакинских селах и регионах Азербайджана.

В прошлом месяце отменили свадьбу девушки-подростка в поселке Маштага из-за вмешательства соответствующих органов. 7 месяцев назад поступила информация о 15-летней девочке. Она сбежала из дома из-за физического и морального насилия со стороны гражданского мужа. Ее спас некий таксист. Мы сообщили о случившемся в местное отделение полиции», - рассказывает Агазаде.

По словам председателя Союза детей Азербайджана, ответственность за подобное несут не только родители, но и школы. О прогулах следует немедленно сообщать сотрудникам полиции.

Как сообщили haqqin.az в Ширван-cальянском районном управлении образования, как только поступила информация о вовлечении несовершеннолетней в ранний брак, дело было взято под контроль. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы и другие соответствующие учреждения.

В то же время в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по делу сальянской школьницы начато расследование.

Всего в прошлом году в МВД поступило 50 заявлений, связанных с ранними браками, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом сообщил в обращении к журналистам главный инспектор МВД по особо важным задачам Эмин Насирли.

«В отношении 19 из них возбуждены уголовные дела по статьям 152 и 176.1 УК Азербайджана. Статья 152 — половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а статья 176.1 — принуждение женщины к вступлению в брак. Разница между этими преступлениями состоит в согласии самой девушки. Но решения в большинстве случаев принимаются родителями. В этом случае к лицу, принудившему ее выйти замуж, принимаются меры», - сказал Насирли.

18 лет – это предельный возраст, установленный Конвенцией о правах ребенка, когда речь заходит о браке. Согласно международным стандартам, детские браки считаются нарушением прав человека. Несмотря на пропаганду и меры по поводу ранних браков в Азербайджане, такое в стране встречается довольно часто.