Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:00

В конце 2024 года Украина намерена прекратить транзит российского газа в Европу – решение, которое находит понимание в руководстве Евросоюза. Даже несмотря на признание Еврокомиссии (ЕК), что прекращение транзита сократит на 5 процентов объем поставок энергоресурсов в Европу, а длительное похолодание в начале 2025 года может стать для европейских стран худшим сценарием.

Помимо этого, как свидетельствует практика последних двух лет, полное прекращение поставок российского газа через Украину приведет к новым проблемам. В их числе увеличение расходов Европы на импорт газа из других стран, а также более сложная и дорогая процедура хранения природного газа. С наиболее негативными последствиями столкнутся Венгрия, Австрия и Словакия. Что, впрочем, не мешает Еврокомиссии разрабатывать концепцию полного отказа от поставок российского газа через Украину и перехода на другие источники импорта. Напомним, что действие договора между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом» на транзит газа в Европу истекает 31 декабря 2024 года. Правда, в Европе на сей раз к этому, похоже, готовы. Во всяком случае, Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике, ранее заявила в Европарламенте, что ЕК не заинтересована в продлении украинского газового транзита (он превышает 40 миллионов кубометров в сутки – ред.). Хотя теперь выясняется, что на самом деле ЕК подстерегают сразу несколько проблем.

Дело в том, что эти пять процентов газового импорта поступают, в основном, в страны Центральной и Юго-Восточной Европы (которые платят за российский газ в рублях). Если данная потеря совпадет с продолжительным периодом холодных температур, то это может создать наихудший сценарий для стран ЕС, которые пока продолжают получать газ через Украину. При этом отказ от украинского транзита потребует замещения его голубым топливом, поступающим через Германию, Италию или Турцию, что приведет к росту транспортных расходов и затрат на хранение. Что, в свою очередь, станет дополнительным бременем для этих стран ЕС. Ситуация осложняется пошлиной на экспорт газа, введенной Германией в одностороннем порядке, а также прогнозами синоптиков, по мнению которых предстоящая зима в Европе будет холодной. С другой стороны, перевод Австрии, Венгрии и Словакии на транзитное газоснабжение через страны Западной Европы повысит степень их зависимости от остального Евросоюза, что выгодно Еврокомиссии.

Впрочем, в ЕК отметили гибкость европейского блока в вопросе поставок газа. А ЕС прорабатывает различные варианты на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы избежать дефицита энергии. Имея огромные финансовые ресурсы, ЕС, конечно же, без газа не останется. В этой связи иллюстративен пример Турции, которая смогла на фоне европейского эмбарго на туалетную бумагу из России на треть нарастить экспорт этого товара в Европу, покрыв львиную долю «выпавшего» российского экспорта и обогнав по темпам роста всех конкурентов. Только в прошлом году Турция поставила в ЕС 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги, для чего ей пришлось нарастить импорт сырья из той же России. С другой стороны, как заявила в Баку еврокомиссар Кадри Симсон, Евросоюз уже договорился с Азербайджаном об увеличении к 2027 году поставок газа в страны сообщества до 20 миллиардов кубометров. Правда, в этом году в Баку планируют добыть более 48 млрд кубометров газа, из которых на экспорт предназначена половина. И лишь 50 процентов от общего объема экспорта пойдет в Европу.