Он напомнил, что в марте 2023 года, 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов.

Украинский президент Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Я сказал поставить, а не передать», – подчеркнул еврокомиссар. Зеленский не учел, что часть из миллиона Киев должен приобрести самостоятельно.

Бретон указал, что существует три пути поставок боеприпасов. Безвозмездная передача – лишь один из них. Украина уже получила 300 тысяч снарядов, а к концу марта эта цифра вырастет до 550 тысяч, указал он.

«Остаются два других канала для поставок. Первый – это закупка Украиной снарядов напрямую. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. Таким образом это уже 900 тысяч», – сказал еврокомиссар.

Еще есть двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются. Общая сумма переданных снарядов значительно превышает миллион, резюмировал Бретон.