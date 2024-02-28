Орбан назвал Украину «каким-то образованием»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не заинтересована в приближении границы с Россией и что между ними необходимо иметь «какое-то образование», функции которого в данный момент выполняет Украина.

«Вопрос заключается в том, приблизится к нам российская граница или нет, и если это будет продолжаться так, как сейчас, то, к сожалению, время не на нашей стороне, поскольку эта граница будет приближаться в нашем направлении благодаря военным успехам России, а это полностью противоречит нашим интересам», — заявил Орбан в выступлении по вопросам экономики на конференции Торгово-промышленной палаты страны.