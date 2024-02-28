Лавров: Запад никогда больше не будет доминировать
Запад никогда больше не будет доминировать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, необходимо искать формы, которые бы справедливо отражали вес каждого государства в мировых делах.
"Западные государства понимают, что время их гегемонии в мире кончилось, но не хотят допустить этого или максимально затрудняют процесс перехода к многополярному миру", - отметил Лавров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!