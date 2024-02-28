Азербайджан завалил Россию яйцами

В Россию поступила очередная партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,7 млн штук, сообщили в Россельхознадзоре.

«В период с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,7 млн штук и Турции в количестве 633,6 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по состоянию на 4 марта в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 28,5 млн штук пищевых яиц.