Группа компаний СТП запускает проект развития молодых девушек-инженеров в рамках программы развития Sabahın Gücü, Zərif Mühəndislər.

Основная цель проекта, который будет реализован в рамках взаимного сотрудничества Группы компаний СТП и Фонда развития образования, – поддержка образования студенток из малообеспеченных семей, имеющих высокую успеваемость и обучение по различным специальностям в технических областях и их подготовка как специалистов.

Желающие принять участие в проекте смогут присоединиться к программе, обратившись в Фонд развития образования в апреле. Заявки будут рассмотрены «Стипендиальным комитетом», созданным Группой компаний СТП и Фондом развития образования, а отобранные кандидаты будут приглашены на этап собеседования в мае. Начиная с августа, специалисты производственных направлений Группы компаний СТП организуют специальные тренинги развития для 50 кандидатов, успешно прошедших этап собеседования. Также в рамках проекта, который продлится до конца учебного года, участники получат возможность получить специальную стипендию Группы компаний СТП.

Выступая на презентации проекта, генеральный директор Группы компаний СТП Хиджран Валехов рассказал о важности обучения молодых кадров: «Развитие молодых кадров является одним из приоритетных вопросов для Группы компаний СТП. За прошедший год по программе развития Sabahın Gücü подготовлено 50 молодых специалистов, подавляющее большинство из которых в настоящее время работают специалистами в Группе компаний СТП и других различных предприятиях. В продолжение этой успешной инициативы сегодня мы начинаем новый проект».

В мероприятии также приняли участие председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Бахар Мурадова и депутат Нигяр Арпадарай. Подчеркнув, что подобные проекты важны с точки зрения гендерного равенства, Бахар Мурадова в ходе своего выступления сказала: «Гендерное равенство – один из главных вопросов, обсуждаемых сегодня в обществе. Глядя на инженеров, работающих в промышленной сфере, чувствуется, что девушки мало интересуются этой сферой.

Несомненно, свою роль в этом вопросе играют и сложившиеся за многие годы стереотипы. Я не сомневаюсь, что эта инициатива станет успешным проектом, который сломает эти устоявшиеся стереотипы и покажет нашим дамам новые области, которые они смогут открыть в своем личном и профессиональном развитии». Другой гость мероприятия, депутат парламента Нигяр Арпадарай, поздравила организаторов с этой инициативой, важной для подготовки кадров в сфере промышленности: «Я уверена, что, помимо гендерного равенства, подобные проекты будут очень полезны для общества с точки зрения подготовки молодых кадров и формирования специалистов в данной области. Вы знаете, что самая успешная инвестиция – это инвестиция в образование. Желаем успехов всем участникам!»

В завершение председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов отметил, что 180 девушкам были предоставлены стипендии Фонда при поддержке партнерских учреждений. Особенностью проекта Zərif mühəndislər является то, что наряду со стипендией девушки будут проходить наставничество и обучение. Подчеркнув, что основной целью образования является подготовка кадров в соответствии с требованиями рынка труда, председатель сообщил, что этой цели служит проект, который является успешным примером государственно-частного партнерства.

Всю дополнительную информацию о проекте вы можете получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или подписавшись на ее страницы в социальных сетях.

Для информации отметим, что программой развития, реализуемой Группой компаний СТП за последние 3 года, воспользовались более 200 молодых талантов. Среди них были выпускники как инженерных, так и технических специальностей. Цели на 2024 год амбициознее, программа богаче. Целью проекта является подготовка квалифицированных специалистов по многим направлениям инженерно-технической сферы для промышленного сектора нашей страны.