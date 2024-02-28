Что произошло в Гяндже?

В ведомстве призвали азербайджанские СМИ «не публиковать непроверенную информацию».

«Согласно статье 14.1.11 Закона Азербайджанской Республики «О СМИ», факты и события должны быть представлены беспристрастно и объективно, а в информации, публикуемой и (или) транслируемой в средствах массовой информации, не допускается односторонность.

Поэтому мы просим субъекты СМИ соблюдать требования законодательства, публиковать информацию, уточненную официальными учреждениями», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сегодня ряд азербайджанских СМИ написал о том, что сотрудники правоохранительных органов якобы провели спецоперацию в ИВ Гянджи, задержав первого заместителя главы ИВ Самеда Томуева и других заместителей, а также главу архитектурно-строительного отдела аппарата главы исполнительной власти города Эльхана Мамедова. В ИВ Гянджи haqqin.az опровергли данную информацию.