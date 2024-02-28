Экс-глава СНБ Армении: Политика Еревана в отношении Москвы похожа на предательство

Политика действующих властей Армении в отношении России в отдельных случаях становится похожей на предательство. Такое мнение выразил бывший и.о. руководителя Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Микаел Амбарцумян.

"На планете нет другой такой страны, которая бы своими военно-политическими возможностями сделала для Армении во время 44-дневной войны больше, чем Россия. Это факт, который не может быть опровергнут ни действующими властями, ни крайне русофобскими силами.

Размещение российских войск в Сюнике во время войны, создание каждой новой опорной точки, где развевался российский флаг, мы принимали с воодушевлением и чувством, что рядом с нами мощный союзник. Нельзя быть неблагодарными. В отдельных случаях это становится похожим на предательство", - написал Амбарцумян на своей странице в Facebook.