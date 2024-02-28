Шольц против экстрадиции Ассанжа

«Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту», — сказал он. Шольц предполагает, что шансы на то, что это произойдет, выросли.

«Это связано с тем, что представители Соединенных Штатов не смогли заверить британских судей на последнем слушании, что возможное наказание будет в разумных пределах с точки зрения Великобритании», — отметил канцлер.

Правительство США хочет привлечь основателя WikiLeaks к суду по обвинению в шпионаже.

Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Вашингтон обвиняет его в краже и публикации секретных материалов военных операций США в Ираке и Афганистане.