В России заочно арестовали экс-посла Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по делу о «возбуждении ненависти либо вражды».

В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень «экстремистов и террористов». Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.

«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания», - сказано в сообщении.

Он обвиняется в «возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия».