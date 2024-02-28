Россия провалила отправку на войну самого современного танка

Крупнейший танковый проект России эпохи Владимира Путина — производство модели Т-14 «Армата» — обернулся фиаско в условиях войны с Украиной. Танк, который разрабатывали 15 лет, обещая к началу 2020-х поставить в войска тысячи единиц, не появится на украинском фронте, сообщил в понедельник глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, причина в дороговизне машины, стоимость которой оценивали в сотни миллионов рублей. «Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», — цитирует Чемезова РИА Новости.

По его словам, российской армии проще закупить более дешевые танки Т-90.