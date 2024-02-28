Испирян: ЕС хочет усиления Турции на Кавказе

Многие армяне следили за визитом премьер-министра Армении во Францию и рады этому, но при этом мы не видим реального сотрудничества или гарантийного соглашения между Арменией и ЕС в сфере безопасности, заявил тюрколог Андраник Испирян.

«Фактически ЕС просто выводит Турцию на первый план. Это новая реальность в регионе, ситуация полностью изменилась. Все это следует рассматривать в следующем контексте: ЕС усиливает влияние Турции против России, то есть дает Турции зеленый свет на влияние на Армению и Азербайджан.

Они просто хотят, чтобы Турция максимально увеличила свое влияние, чтобы выбить россиян», - считает Испирян.