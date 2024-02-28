Адвокаты миллиардера Усманова празднуют победу

Адвокаты российского миллиардера Алишера Усманова заставили Федеральное управление уголовной полиции Германии и шведского экономиста Андерса Ослунда удалить твиты об Усманове и его сестре Гульбахор Исмаиловой. Об этом юристы рассказали РБК.

Речь идет о твите Ослунда, опубликованном в январе 2022 года, в котором экономист назвал Усманова и Романа Абрамовича «любимыми олигархами Путина» и призвал ввести против них санкции; а также о твитах германской полиции от апреля того же года, где рассказывалось, что владелицей яхты Dilbar, арестованной в Гамбурге, является сестра Усманова Исмаилова.

Адвокаты Усманова заявляли, что Совет ЕС использовал формулировки Ослунда в санкционных списках, позднее заменив слово «олигарх» на «ведущего предпринимателя». Юристы утверждают, что экономиста обязали в дальнейшем «не распространять указанную не соответствующую действительности информацию».

Ранее в феврале Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск Алишера Усманова, в котором тот добивался снятия с него санкций. В то же время в мае суд Франкфурта признал незаконными некоторые из обысков (тех, что касались дела об отмывании денег), проведенных осенью 2022 года на объектах, связанных с Усмановым, в Германии. В ноябре суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых у Усманова в рамках следствия. Правоохранительным органам ФРГ предписали вернуть имущество Усманову.