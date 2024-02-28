Азербайджанские боксеры громят соперников

В итальянском Бусто-Арсицио продолжается первый олимпийский квалификационный турнир по боксу.

Как сообщает haqqin.az, во второй день соревнований в борьбу за олимпийские лицензии вступили еще два азербайджанских боксера. В 1/32 финала Умид Рустамов (57 кг) в первом раунде досрочно победил Наввафа Алзахми (ОАЭ), а Зейнаб Рагимова (54 кг) одержала верх над Фатьмой Зохрой Хаджалу из Алжира по очкам - 4:1.