Иран посчитал «заработанные на войне в Украине» деньги США

США «заработали» десятки миллиардов долларов на поставках вооружений Украине, утверждает официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани.

По его мнению, США и европейские страны «своими действиями доказали, что вместо стремления к урегулированию кризиса они всегда подливают масло в огонь».

«Статистические данные, озвученные официальными представителями американского правительства, свидетельствуют, что в 2022-2023 гг. США заработали на поставках вооружений $80 млрд, и на $50 млрд они продали оружия европейских союзникам», - приводит его слова агентство Tasnim.