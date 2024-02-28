Послы Евросоюза отказали Лаврову

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что позвал дипломатов полторы недели назад, чтобы предупредить их о недопустимости «провокаций» перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

«У нас давно накопилось много материалов о том, как посольства стран Европейского Союза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства. …Это такие вещи, которыми посольства не имеют права заниматься», — подчеркнул Лавров, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, все это он собирался проговорить на встрече с руководителями дипломатических миссий. «Я хотел рассказать, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим. Что вы думаете? За два дня до встречи нам прислали ноту: «Мы решили не ходить», — сообщил Лавров.

Он выразил возмущение этим отказом и объяснил его страхом: «Послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы. Где это видано? Вот до чего доходят манеры наших «заклятых партнеров».