В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно сообщению, на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, по вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и по другим темам, представляющим взаимный интерес.