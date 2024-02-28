Бывший Сталин стал воздушной базой НАТО

По информации властей, бывшая советская авиабаза будет служить тренировочной площадкой, также на ней разместят истребители.

В Албании начала работу первая на Западных Балканах авиабаза НАТО: ее разместили на модернизированном военном аэродроме в городе Кучова, сообщает в понедельник Associated Press.

Премьер Албании Эди Рама приветствовал модернизацию старого аэродрома, который не использовался с 2005 года, назвал ее вкладом в безопасность региона.

После завершения церемонии открытия на авиабазу приземлились четыре истребителя: по два F-16 и F-35 из Италии. По данным агентства, НАТО вложила в реновацию базы порядка 50 млн евро. Албания вступила в НАТО в 2009 году и является кандидатом на членство в ЕС.

Еще в 1991 году Кучова носил название Сталин. В советский период военный аэродром играл ключевую роль в оборонной стратегии Албании времен Энвера Ходжи. Именно в то время город был назван в честь Иосифа Сталина. На аэродроме находились советские и китайские истребители МиГ-19.