Болельщиков «Нефтчи» наказали

В связи с распространившейся информацией о нападении группы болельщиков футбольной команды «Нефтчи» на базу клуба в Хатаинском районе Баку проведено расследование.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции установили личности и задержали нарушителей общественного порядка – Дадашева Арифа, Гулиева Джейхуна, Рзаева Васифа и Назарова Сабира. Собранные на них материалы были направлены на рассмотрение в суд.

Решением суда А.Дадашев и Дж.Гулиев арестованы в административном порядке на 30 суток, двое других участников нападения оштрафованы.