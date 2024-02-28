Резко выросли цены на золото

Стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 4 марта выросла на 0,30% — до $2 101,9 за унцию на вечер понедельника, 4 марта. В предыдущий раз выше $2 100 золото торговалось 4 декабря 2023 года . Об этом передает РБК.

В пятницу, 1 марта, цены на золото достигли двухмесячного максимума. Это произошло после публикации разочаровывающих данных по производственному сектору США и падению потребительских настроений в феврале (впервые за три месяца), которые усилили ожидания возможного снижения ставки ФРС уже в 2024 году. Сейчас ставка находится на уровне 5,25–5,5%.

По мнению руководителя отдела сырьевых стратегий TD Securities Барта Мелека, драйвером для роста цен на золото служат активные покупки драгметалла центральными банками.

В феврале аналитики Citi сообщили, что стоимость золота в ближайшие 12–18 месяцев может достичь $3 тыс. за унцию. Среди причин роста цен они назвали дедолларизацию, снижение процентных ставок и стагфляцию.