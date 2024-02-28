Макрон заговорил по-другому

26 февраля Макрон сделал заявление о том, что допускает переброску европейских войск в Украину для поддержки Киева. «Я всегда четко понимал наши рамки: мы не воюем против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации»,— сказал президент Франции.

В интервью Макрон пояснил, что 26 февраля на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Париже ему задали вопрос о направлении частей в Украину. По его словам, он ответил, что «ничего не исключено». «Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей в Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории»,— прокомментировал свое заявление в Париже Макрон.

Он сообщил, что участники встречи договорились по пяти областям сотрудничества: обеспечение обороны в киберпространстве, совместное производство военных средств для Украины, поддержка Украины на ее границах с Беларусью, взаимодействие в операциях по разминированию территории и содействие безопасности стран, которые наиболее уязвимы из-за войны в Украине, прежде всего Молдовы.