Украина конфисковала имущество российского пропагандиста

Активы российского телеведущего, пропагандиста Дмитрия Киселева в Украине решили конфисковать. Речь о его имуществе в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд страны.

Коллегия судей удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому журналисту-пропагандисту Киселеву и применила к нему санкцию, предусмотренную действующим законодательством. Суд решил взыскать в доход государства его активы: жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле; земельный участок общей площадью 0,2878 га; автомобиль Land Rover; прицеп; 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Клуб Сковорода»; 30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Промо.Юэй».

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.