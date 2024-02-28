Байден уверен в своей победе

Президент США Джо Байден выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах и заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп попытается в этом случае оспорить их результаты.

«Как мы можем, будучи демократической страной, избрать президентом кого-то, кто говорит, что насилие уместно? - сказал Байден в интервью журналу The New Yorker. - Я просто думаю, что он сделает все, чтобы попытаться выиграть. Если и когда я выиграю, я думаю, он будет это оспаривать. Неважно, каким [именно] будет результат».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.