Армения решила передать Азербайджану военнослужащего Руслана Панахова, заблудившегося при неблагоприятных погодных условиях и пересекшего условную границу. Об этом сообщила Служба национальной безопасности Армении.

В Армении прекратили уголовное дело в отношении азербайджанского военнослужащего Руслана Паханова. Информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

Согласно сообщению, армянская сторона признает, что арестованный ранее по сфабрикованным обвинениям азербайджанский военнослужащий заблудился. Отмечается, что получены «фактические данные» о том, что Панахов заблудился и оказался вблизи армянских позиций.

Утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Руслан Эльданиз оглу Панахов, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях. Армянская сторона вскоре распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Панахова по обвинению в «попытке диверсии», «незаконном хранении оружия и боеприпасов», а также «покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости».