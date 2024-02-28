Зачем турецкий военный корабль приплыл к берегам Грузии?

Корабль ВМС Турции TCG Yildirim F-243 прибыл в порт Батуми для проверки грузинских судов по стандартам НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«В территориальные воды Грузии вошел корабль военно-морских сил Турции TCG Yildirim F-243. ...Целью визита является оценка второго уровня SEL-2 плавательных средств «Очамчира» и «Диоскурия» департамента береговой охраны погранполиции Грузии в рамках программы оценки и обратной связи концепции операционных возможностей НАТО», - говорится в сообщении.

Оценка будет проходить под надзором представителей командования ВМС НАТО и Грузии. Руководство департамента береговой охраны Грузии также проведет двусторонние переговоры с коллегами из Турции.