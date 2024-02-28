Хуситы атаковали израильское судно

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по «израильскому судну MSC SKY» в Аравийском море. Об этом сообщает Al Masirah.

По его словам, военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой противокорабельными ракетами было атаковано израильское судно. Представитель хуситов подчеркнул, что попадание было «точным» и «прямым».