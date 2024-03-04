По его словам, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину элитная группа спецназовцев из российского Главного разведывательного управления месяцами жила в Киеве, чтобы ликвидировать высшее руководство Украины.

«Еще за несколько недель до начала войны они зашли через Беларусь, чтобы быть вблизи Киева. Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию правительственного квартала, люди, подчиненные Аверьянову… Их было около 30, это очень элитная группа…» – утверждает Грозев.

Среди сотрудников ГРУ, якобы намеревавшихся убить президента Украины Владимира Зеленского, были известные всем так называемые Петров и Боширов (подлинные имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин). До этого их обвиняли в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Грозев утверждает, что часть спецназовцев убили еще тогда, а другие вернулись в тыл и стали планировать диверсионные действия из России.

Украинская власть информацию Грозева пока не комментировала.