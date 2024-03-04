Медведев призвал выгнать из России западных послов

После отказа послов стран Евросоюза от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уровень дипломатических отношений должен быть снижен, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза — понизить», — цитирует РБК Медведева.

Ранее 4 марта Сергей Лавров сообщил, что послов ЕС «недели полторы назад» пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. По его словам, МИД собрал информацию о том, какие «механизмы вмешательства» в них собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров, Лавров планировал посоветовать «не заниматься этим». Однако послы «за два дня до назначенного мероприятия... прислали ноту: мы решили не ходить».

В постпредстве Евросоюза объяснили РБК отказ от встречи с Лавровым отсутствием четкой повестки и «крайне низким уровнем доверия» в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска в Украину. «Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — добавили в постпредстве.