Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:19

Понятие failed state – «несостоявшееся государство» - получило настолько широкое употребление, что о нем знают даже люди, далекие от политики. Ушло в массы, так сказать. Нередко его используют, чтобы обидно высказаться о другой стране. Но есть настолько очевидные примеры несостоявшегося государства, что более точного определения и не подберешь. В Гаити продолжается чудовищный кризис. Нет, он возник давно, даже сложно и назвать время, когда здесь не было кризиса. Гаити тоже внесло свой вклад в иностранные языки, пополнив их термином «тонтон-макуты»: так здесь называли эскадроны смерти, убивавшие и мучавшие противников власти.

К неприятностям социальным в этой предельно бедной даже по латиноамериканским стандартам стране все время добавляются природные. В 2010 году землетрясение унесло жизни 210 тысяч гаитян, а непальские солдаты из контингента ООН завезли сюда ко всем бедам холеру. Летом 2021 года страна вышла на новый круг несчастий: в результате покушения был убит президент Жовенель Моиз, и власти, которые возглавил премьер-министр Ариэль Анри, вообще утратили контроль над Гаити. Практически вся столица Порт-о-Пренс оказалась во власти вооруженных банд. Как их урезонить – совершенно непонятно, потому что на все 11-миллионное население имеется девять тысяч полицейских. Армию тут расформировали, потому что она все время норовила устроить переворот. И вот теперь события самых последних дней: банды штурмовали две большие тюрьмы, и на свободе сейчас оказались около четырех тысяч заключенных. Нападению подверглись также аэропорт, Центральный банк и крупнейший стадион. Операцию осуществили скоординированными действиями после призыва одного из главарей – Джимми Шеризье по кличке Барбекю. Стоит ли удивляться тому, что он в прошлом – полицейский спецназовец? О тесной связи местной полиции с бандитами в Гаити говорят все.