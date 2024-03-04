Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:32

Один из лидеров карабахских сепаратистов, в настоящее время проживающий в Армении, бывший полевой командир Самвел Бабаян заявил, что новая война в регионе будет неизбежна, если не открыть «Зангезурский коридор». По его словам, есть два способа избежать войны и не остаться в стороне от региональных транспортных коммуникаций. Армения должна решить, по какому пути она хочет идти дальше, и строить на этом свою политику.

Первый путь, по мнению Самвела Бабаяна, заключается в том, что Армения должна открыть автомагистраль, соединяющую Азербайджан с Нахчываном через Мегри, и при этом сохранить суверенитет Армении над этой дорогой. «Однако в этом случае возникнут проблемы с Ираном. Тегеран считает, что в случае открытия дороги возможности влияния на Азербайджан уменьшатся. Ведь сегодня Баку имеет доступ к Нахчывану через Иран», — сказал Бабаян в интервью армянской службе «Радио Свобода». Он заявил, что проект премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мирный перекресток» приведет к войне, а не к миру в регионе. Следует отметить, что, согласно проекту Пашиняна, Армения открывает транспортные коммуникации, соединяющие Нахчыван и Азербайджан, применяя собственный таможенно-пограничный контроль, и одновременно приобретает транзитное сообщение с территории Азербайджана с Ираном и Россией.

Хотя проект Пашиняна был поддержан Западом, ни одна из стран региона, включая Турцию и Россию, не проявила к нему интереса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила недавно, что проект Пашиняна «Мирный перекресток» не может заменить дорогу через Мегри, то есть «Зангезурский коридор». (Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, контроль транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан и Нахчыван, должны осуществлять российские пограничники). Самвел Бабаян объяснил, почему проект Пашиняна «Мирный перекресток» приведет к войне, а не к миру, заявив, что в этом году Турция объявила тендер на строительство 220-километровой железной дороги и автомагистрали до границы с Нахчываном. Азербайджан восстановил транспортные коммуникации до границы с Россией, а Россия, в свою очередь, построила новую автомагистраль до границы с Азербайджаном. В то же время в Азербайджане завершается строительство железной дороги и автодороги Горадиз-Агбенд. Ереван же не желает открывать дорогу через Мегри. Он предлагает Азербайджану дороги через Кафан, Сисиан, Зод или Дилиджан для сообщения с Нахчываном. «Азербайджан уже продолжает строительство этих дорог, игнорируя нашу позицию. Турция увеличила свой военный бюджет с 17 миллиардов долларов до 43 миллиардов долларов, а Азербайджан повысил военные расходы до 6 миллиардов манатов.