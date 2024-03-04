Зеленский сменил высокопоставленного командующего

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца. Указ опубликован на сайте президента.

Ранее Яковец был начальником управления инженерных войск в командовании Силами поддержки ВСУ, его нынешнюю должность занимал Дмитрий Герега.

В начале февраля Зеленский освободил от должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал генерал-полковник Александр Сырский. Вместе с Сырским руководить действиями ВСУ будет новая команда, добавил украинский президент. Спустя несколько дней Зеленский объявил о назначении генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба ВСУ.