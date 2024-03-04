Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О переводе госорганов и иных организаций на работу в условиях военного времени». Об этом сообщает БелТА.

Указ координирует работу госорганов в военное время и определяет ряд организаций, руководителям которых могут присвоить воинские звания в случае необходимости.

Указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами.

«Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время», - говорится в сообщении.