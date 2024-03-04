Мишустин отправляется в Азербайджан

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с двухдневным рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, в ходе визита Мишустин проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром этой страны Али Асадовым. В ходе переговоров планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание при этом будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Ожидается, что по итогам встреч и переговоров будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.