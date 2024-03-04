Евросоюз откажется от транзита российского газа через Украину

Евросоюз планирует отказаться от транзита российского газа по территории Украины с 2025 года, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике.

«Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа c Россией, но мы сфокусированы на поддержке Украины и на том, как лучше использовать украинскую газотранспортную систему и газохранилища в будущем, чтобы интегрировать их в европейский рынок», — сказала она.

Симсон отметила, что доля России в поставках газа в ЕС в 2023 году снизилась с 22% до 15%: в прошлом году через Украину в Евросоюз было поставлено 14 млрд куб. м российского газа, еще 18 млрд куб. м — в виде СПГ. «Конечно, самой эффективной мерой, чтобы избавиться от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего трубопроводного газа из России. Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС», — добавила еврокомиссар.