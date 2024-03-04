Комбриг Гусейн Мусаев погиб в Украине

Ракетным ударом по полигону с российскими военными возле села Трудовское Волновахского района Донецкой области 20 февраля был убит уроженец Азербайджана полковник Гусейн Мусаев — командир 36-й отдельной мотострелковой бригады (одно из соединений Сухопутных войск РФ). Об этом пишут украинские СМИ.

Удар был нанесен, когда на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (военная часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края. В момент удара военнослужащие 4-й, 5-й и 6-й роты этой бригады были выстроены в ожидании прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева. Сообщалось о более чем 60 погибших.

Помимо Мусаева погиб замкомандира 155-й отдельной бригады морской пехоты Роман Кожухов.

Гусейна Мусаева похоронили в Азербайджане.