Германия берет под контроль небо над Балтией

«Воздушная полиция НАТО имеет первостепенное значение для безопасности людей в странах Балтии. Германия была и остается надежным другом и партнером всех стран Балтии. И ВВС твердо стоят на стороне всей Балтии», — заявил инспектор ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц.

Самолеты Германии будут патрулировать небо над Эстонией, Латвией и Литвой в течение следующих девяти месяцев, пишет Die Zeit.

До конца ноября на латвийском военном аэродроме Лиелварде будут размещены шесть истребителей Eurofighter Typhoon и около 200 немецких солдат. В присутствии министра обороны Латвии Андриса Спрудса ВВС Германии приняли командование авиабазой. По словам Спрудса, миссия летчиков приобрела дополнительную важность, учитывая возможную угрозу со стороны России и войну в Украине. «Мы благодарны Германии за то, что она взяла на себя и возглавила эту миссию», — отметил министр обороны Латвии.

Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных боевых самолетов. С 2004 года другие страны НАТО обеспечивают безопасность воздушного пространства региона, немецкие ВВС неоднократно выполняли эту миссию, размещая свои самолеты на авиабазах в Эстонии и Литве. Теперь самолеты Германии впервые разместили в Латвии.

По словам руководителя немецкого контингента подполковника Свена Якоба, в минувшую пятницу ВВС совершили первый вылет, чтобы идентифицировать два российских военных самолета, находившихся без плана полета в международном воздушном пространстве.