Пентагон опровергает: F-35 в Украине нет

«США не используют F-35 в Украине», — сообщил представитель американского военного ведомства, комментируя заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена, который утверждал обратное.

США не используют истребители F-35 в Украине, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Накануне сингапурский министр, выступая на дебатах по военным поставках, заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск в Украине. По его словам, соответствующая информация была передана странам НАТО.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Стоимость одного такого самолета — порядка $100 млн, экипаж — 1 человек.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.