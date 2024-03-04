Эйнулла Фатуллаев, Тель-Авив 03:21

Отборные штурмовые части израильской армии Хативат-ха-коммандо ворвались в старый средневековый османский городок сектора Газы Хан-Юнис. После севера сектора, это второй по значимости населенный пункт в вотчине ХАМАС, завоеванный османами еще в период правления великого султана Селима-Явуза… Но что осталось от былого величия простиравшейся до ворот Вены исламской цивилизации? Колосс на глиняных ногах в обесточенной пустыне! Сотни тысяч изможденных схваткой ЦАХАЛ с ХАМАСом арабов, зажатых в железном кольце на периферии, преследуемые битой, перебегают из одного города в другой в надежде получить с небес – нет, не от Аллаха, а от Байдена лишнюю мучную питу. Американские самолеты и накануне сбрасывали жителям Газы коробки с гуманитарной помощью.

До приближения священного Рамазана остаются считанные дни. Под обстрелом ЦАХАЛ пали минареты старейшей мечети в Хан-Юнисе. Кто знает, когда с минарета в Мекке заметят наступление новолуния? Но с каждым днем надежда на заключение сделки в Каире развеивается, словно песочные часы, которые не можешь остановить. Только смотришь на приближающийся конец времени. Для Газы! После зачистки Хан-Юниса, в котором укрылось миллион жителей, наступит и час Рафаха. Вопреки решению и воле лидера Израиля Нетаньяху, глава военного кабинета Ганц все же вылетел в Вашингтон и проводит закрытые переговоры с руководством США. Вашингтон все еще настаивает: Израиль должен остановить военные действия в Газе. Поэтому один из лидеров лево-центристов Бени Ганц и вызван в Белый Дом. Иерусалим же игнорирует визит своего члена правительства. Посол Израиля в США не соизволил встретить Ганца. Так же поступит и посол в Лондоне, получивший накануне соответствующую директиву из Израиля. Складывается странная ситуация – Белый Дом тотально наступает на Иерусалим, требуя остановить наступление на Газу, хотя официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявляет, что именно ХАМАС отказывается принять условия обменной сделки. Полная путаница! Обнародованы выработанные последние условия сделки: ХАМАС освобождает из числа заложников-израильтян – больных, женщин и стариков в обмен на прекращение огня до истечения Рамазана. Правительство Израиля приняло последние условия.

Что же говорит ХАМАС? Укрывшиеся в фешенебельных отелях Дохи под покровительством эмира лидеры группировки в эти минуты выдвинули новое требование. Один из лидеров политического крыла, экс-министр здравоохранения, немецкий врач Басем Наим лукаво и цинично заявляет, что ХАМАС не знает, «где находятся некоторые заложники, и кто из них умер от голода, а кто от израильских бомбежек… Гуманитарная пауза нужна для того, чтобы подтвердить информацию о состоянии заложников». Трудно поверить в правдивость слов Басема Наима, как и допустить версию беспомощности американцев и их болезненной зависимости от Дохи. Катарскому эмиру достаточно слегка поднажать, чтобы лидеры ХАМАС стали покладистей и сговорчивее. Однако будто ХАМАС с Катаром намеренно толкают Нетаньяху к продолжению войны. За которой зияет пропасть и нависли скалы. С каждым часом ультимативный характер требований «катарских гостей» приобретает с точки зрения достижения консенсуса все более немыслимый характер. Теперь ХАМАС требует вывода израильской армии из северной части Газы и возвращения беженцев в свои дома. Легче было бы потребовать отставки Нетаньяху!

А тем временем в свете расширения военной эскалации и срыва сделки в Каире в израильской столице политические страсти достигли своей кульминации. Хрупкая правящая коалиция, сотканная из диаметрально противоположных сил на волне воинствующего ура-патриотизма, близка к распаду. «Ликуд» и Нетаньяху не могут простить Ганцу удара в спину. И близкие сторонники Биби пошли в наступление на главу военного кабинета. Особенно запомнилось выступление бригадного генерала, министра транспорта Мири Регев открыто заявившей, что США «видят в Ганце человека, который может дать слабину», понимая, «что Нетаньяху твердо отстаивает наши национальные интересы во всем, что связано с отсутствием палестинского государства и во всем, что связано с этим, вплоть до того, чтобы мы не покинули сектор Газа и не остановили войну, пока не достигнем двух целей войны: уничтожения ХАМАСа и возвращения заложников домой». «Ликуд», отдавая дань новой моде в международных отношениях, призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Израиля. Правые и ортодоксы сплотились в деле демонизации образа Байдена, провозгласив президента США такой же угрозой Израилю, как и ХАМАС. Нетаньяху оказался под прицелом и своего бывшего соратника, ныне оппозиционера Авигдора Либермана, который задел за живое, сравнив нынешнее израильское правительство с крылатыми крыловскими персонажами «раком, лебедью и щукой».