В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ «Сергей Котов». Об этом сообщает ГУР Украины.

Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что корабль атаковали морские дроны Magura V5 с трех сторон - кормы, правого и левого бортов.