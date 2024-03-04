Украинцы уничтожили российский корабль видео; обновлено 10:46
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ «Сергей Котов». Об этом сообщает ГУР Украины.
Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Сообщается, что корабль атаковали морские дроны Magura V5 с трех сторон - кормы, правого и левого бортов.
***10:15
В Крыму уничтожен российский патрульный корабль «Сергей Котов», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Украины.
Российские паблики подтверждают информацию и пишут, что корабль был затоплен в районе Феодосии. Судьба экипажа неизвестна.
Ранее Tg-каналы сообщали, что ночью Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.
March 5, 2024