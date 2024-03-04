Пашинян поехал в Египет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во вторник с двухдневным официальным визитом в Египет, сообщили в пресс-службе армянского Кабмина.

«В рамках визита Пашинян встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Мустафой Мадбули, генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом, епископом Коптской православной церкви Феодором II, верховным имамом аль-Азхара Ахмедом Эль-Тайебом», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.