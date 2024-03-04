БРИКС создает платежную систему

БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное - была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики", - указал он.