Предупрежден – значит вооружен видео
В МЧС Азербайджана напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности во время праздника Новруз.
«Несоблюдение правил пожарной безопасности во время различных церемоний, организованных в честь праздника Новруз байрамы, а также мероприятий, проводимых по вторникам, в ряде случаев приводит к печальным и тяжелым последствиям.
В ведомстве отметили, что необходимо соблюдать следующие правила:
- костры следует разжигать вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов;
- собравшиеся у праздничного костра дети должны находиться под присмотром взрослых;
- костры нужно держать под контролем до полного угасания огня;
- необходимо соблюдать осторожность, перепрыгивая через костер;
- при выходе из помещения необходимо потушить горящие свечи.
Следует помнить, что пренебрежение правилами может подвергнуть жизни риску.
При возникновении опасности звоните 112», - говорится в сообщении ведомства.