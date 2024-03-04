В Армении заявили, что выход из ОДКБ является гостайной

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возможные последствия выхода из организации являются гостайной. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

"Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях выхода из ОДКБ.