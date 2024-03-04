Результативный удар по российской нефтебазе видео; обновлено 12:13
На нефтебазе в Белгородской области горят три резервуара с топливом после атаки украинского БПЛА, пишут российские СМИ.
МЧС России сообщает о повреждении одного резервуара. Для тушения был задействован пожарный поезд.
March 5, 2024
*** 11:17
Атакована нефтебаза в селе Долгое Белгородской области России. В результате происшествия на территории начался пожар, сообщают российские СМИ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что после взрыва «на инфраструктурном объекте» в Губкинском городском округе произошло возгорание. На месте работают оперативные и аварийные службы.
«Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметил глава региона.