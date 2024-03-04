Разведку Германии сравнили с решетом

Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту посеяла раскол среди противников РФ, дискредитировала канцлера ФРГ Олафа Шольца и сорвала планы Киева по получению ключевого оружия, пишет европейская газета Politico.

"За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет издание.

"Германия протекает как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте", - отмечает Politico.