В Стамбуле задержали работавших на «Моссад»

Сотрудники полиции и разведки Турции задержали в Стамбуле семь человек, подозреваемых в работе в интересах израильской разведки «Моссад». Об этом сообщил телеканал TRT.

Рейды прошли ранее в городе в рамках совместной операции полиции и Национальной разведорганизации Турции. Отмечается, что задержанные продавали информацию «Моссад».

Среди них есть частный детектив Хамза Турхан Айберк, бывший госслужащий, которого периодически приглашали на утренние эфиры местные телеканалы. Следствие установило, что он за деньги снабжал израильскую разведку информацией, в том числе о деятельности на территории Турции лиц с Ближнего Востока и компаний. С помощью спецсредств наблюдения он следил за некоторыми из них и оперативно передавал данные «Моссад». Также уточняется, что Айберк в 2019 году прошел обучение этой работе в Белграде.