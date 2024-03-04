Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба «Сабах» стал хорват Крунослав Рендулич. С ним подписан контракт на полтора года.

Рендулич возглавлял различные хорватские клубы, был помощником главного тренера сборной Ирана, выиграл чемпионат и Кубок Боснии и Герцеговины вместе с командой «Зриньски», которую затем вывел в групповой раунд Лиги конференций.

Напомним, предыдущим главным тренером «Сабаха» был российский специалист Мурад Мусаев. При нем бакинцы заняли 2-е место в чемпионате и прошли один раунд в Лиге конференций. В нынешнем сезоне дела у Мусаева в «Сабахе» не заладились. Сейчас команда занимает в Премьер-лиге 5-е место.