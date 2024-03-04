В Астане состоялось 20-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

На заседании комиссии под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра транспорта Казахстана Марата Карабаева были рассмотрены многоплановая повестка сотрудничества, проделанная работа и перспективы, обеспечивающие развитие на новом историческом этапе азербайджано-казахстанских отношений высокого уровня, основанных на братстве и дружбе.

Сопредседатель комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: «Благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана господина Касым-Жомарта Токаева отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и приобрели всесторонний характер.

Поддержка торгово-экономического партнерства комплексными программами и важными документами, транзит казахстанской нефти через территорию Азербайджана, усилия наших стран по эффективному использованию возможностей Среднего коридора, активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, а также наше сотрудничество по созданию зеленого энергетического коридора для экспорта зеленой энергии из Центральной Азии в Европу через Азербайджан показывает, что наши страны полны решимости расширять разносторонние связи. В этом контексте наша деятельность в рамках межправительственной комиссии имеет огромное значение».

Сопредседатель комиссии, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в своем выступлении сказал: «Особый вклад в развитие двусторонних отношений вносит подписанная главами государств «Комплексная программа развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2022–2026 годы». За 2023 год объем перевозок грузов между Казахстаном и Азербайджаном увеличился в 1,5 раза и составил 4,3 млн тонн. По Среднему коридору объем увеличился на 65% и достиг 2,8 млн тонн. Хотелось бы еще раз отметить важность сегодняшнего заседания, которое проводится в преддверии официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11–12 марта».

В ходе заседания было отмечено, что товарооборот в 2023 году составил 314 млн долларов. До настоящего времени Азербайджан инвестировал в Казахстан 211,4 млн долларов, а Казахстан вложил в экономику Азербайджана 114 млн долларов. Было отмечено, что тесное сотрудничество в рамках Азербайджано-Казахстанского Делового Совета, очередное заседание которого состоится в ближайшее время, а также меры по стимулированию торгово-экономического сотрудничества, привлечение казахстанских компаний в Алятскую свободную экономическую зону (АСЭЗ), а также налаживание взаимного сотрудничества между АСЭЗ и казахстанскими свободными экономическими зонами будут способствовать росту этих показателей.

В заключение был подписан протокол по итогам 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.