Сотрудники полиции задержали мужчину, который организовывал поставки мясной продукции неизвестного происхождения, опасной для здоровья человека. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

В результате совместных мер сотрудников полиции и Агентства пищевой безопасности было установлено, что Гусейнов Орхан Джаббар оглу (1991 г.р.) создал в Бардинском районе пункт забоя скота и продажи мяса.



В антисанитарных условиях был организован забой больных, умерших животных, мясо которых сбывалось по низкой цене заказчикам. На участке и складе подозреваемого в поселке Кенгерли Бардинского района было обнаружено более 2 тонн конины и ослятины.

По данному факту ведется расследование.